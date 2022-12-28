中國當局突然放鬆了所有新冠疫情限制和控制措施後國內疫情大爆發，但中國也同時宣布從1月8日起將完全打開關閉了近3年的國門，取消所有出入境旅遊限制。由於大陸疫情和新冠病毒基因組序列數據都缺乏透明度，日本將恢復對來自中國的旅客進行檢測與陽性隔離等措施，美國及其他國家也正在考慮是否跟進，對來自中國或近期有中國旅行史者的入境者採取防疫限制措施。

《法國國際廣播》報導，美國正在考慮對來自中國的旅行者實施入境限制，隨着中國將實施多年的動態清零政策突然撤除，整個中國大陸的感染率飆升，促使美國官員擔心出現新的病毒變種的風險。

匿名的美國官員透露，國際社會越來越關注中國目前爆發的新冠疫情以及中國報告的透明數據，包括病毒基因組序列數據的缺乏。

報導指出，北京已經承認目前的疫情散的狀況已不可能進行追蹤，甚至從周日開始停止公布每日健康數據。官方數字被越來越多的人批評為嚴重低估了感染和死亡人數。但是，在國外引起最多關注的是大陸目前傳播的病毒基因組數據仍然缺乏，美國官員認為，這將導致公共衛生官員越來越難以確保他們能夠識別任何潛在的病毒新變種，並迅速採取行動以減少傳播。

美國官員說，目前正在依公共衛生專家的建議，與合作夥伴協商，考慮採取行動以保護美國人民。他們同時也引用了世界衛生組織（WHO）對中國表達的關切，打算採取日本、印度和馬來西亞採取的措施。

日本已宣布將從周五起恢復對來自中國大陸的旅行者進行強制性PCR檢測，篩檢陽者將執7天的隔離措施。中國外交部對此回應稱，各國應保持對疾病的「科學和適當」的控制，「不應影響人們的正常交流」。