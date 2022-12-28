冠德集團旗下Global Mall環球購物中心，2022業績衝出新高；在新店挹注與虛實整合服務帶動下，整體業績較2021年同期成長近30％，已回復至疫情前水平，會員數更衝破百萬人次，會員貢獻更增長六成之多，連創新高。

Global Mall對2023年景氣看法審慎，在疫情趨於日常化前提下，將啟動大躍進計畫，從整合、精準及擴展三管齊下，包括積極拓展線上線下渠道串聯、全面化發展數位新零售智慧服務、會員經營再升級，業績目標挑戰15％成長。

而為迎來兔年春節，Global Mall春節檔期除了大年初一開賣2,000個超值福袋，並祭出三大好康，包括「500萬大禮包加倍贈」首度全面推出滿千送點數回饋，新北中和、桃園A8、A19、屏東市推消費滿5,000元送1,000點，新北中和再加碼送點數。

除了滿額送點數，全台八店推出近2,000個福袋，總價值超過500萬元，不僅有機會獲得價值超過19萬元的按摩椅、電視、冰箱、飛輪健身車等，還可抽五大洲套裝旅遊行程，預計年節檔期業績有望成長15％。