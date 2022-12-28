陽明海運（2609）今（28）日舉行50周年慶活動，總統蔡英文錄影恭賀。陽明董事長鄭貞茂表示，全球海運業競爭激烈，經歷多次景氣循環，陽明與夥伴一起成長，陽明在這40年營收大幅成長35倍；但今年第四季起運價快速下跌，陽明會朝「存在、改變、影響力」3大方向努力，因應變局，持續、永續經營。

鄭貞茂強調，「存在」是重要原則，配合外在環境變化，陽明著手佈建智慧船舶等；也要與時俱進做「改變」，2050年達到淨零碳排是很大挑戰，陽明按照國發會的方向已開始碳盤查，也是國內首家啟動LNG雙燃料船的航商，並著手研究新的替代能源研發。

陽明居全球第九大海運公司，在全球有一定「影響力」，會持續推動數位轉型，做到貨暢其流、傳達永續善的力量，也期許陽明未來班班滿載。

陽明1982年營收94億元，到2021年營收達3,344億元，40年成長35倍；從起初僅4條船開始，到目前擁有95艘船舶；現在海外服務據點240個、往來合作供應商逾1,500家、服務逾1.3萬個客戶。