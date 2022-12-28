受惠大陸宣布解封以及俄羅斯宣布減產5％～7％激勵近期油價走揚，對於油價後市，法人表示，短期消息面主導，油價有機會處於高檔價位，但2023年仍要小心因應。

大陸近期逐步邁向解封之路，自2023年1月8日起，入境者將不再採取的隔離措施，消息一出帶動原油價格起漲，因大陸是全球最大原油進口國，使得市場樂觀看明年的原油需求。法人表示，美國能源部日前也表示將適時回補之前所釋出的戰備儲油量，此舉也為原油價格帶來一定支撐力。但油價也非全利多，主要央行透露明年維持高利率水準，恐引發全球經濟趨緩，造成原油需求下降。

據外電報導，因西方國家對俄國原油設定價格上限，以制裁莫斯科入侵烏克蘭，俄羅斯27日也發布總統行政命令，從明年2月起禁止出售原油給支持對俄油設上限價格的國家和企業，將支撐油價。

對於油價後市，富蘭克林證券投顧認為，經濟只要不陷入嚴重衰退，對需求帶來的衝擊應相對可控。目前影響油價走勢有：防疫政策持續鬆綁乃至重啟經濟；亞太各國也持續開放邊境將推升航空用油增加；美國政府戰略原油儲備將有回補需求；OPEC+國家減產支撐價格的意願明顯；俄羅斯與歐盟國家的限價及石油禁運也使供應中斷風險再度升溫；OPEC與國際能源署12月報告亦都預期明年全球石油需求將增加等。綜上因素，油價有機會處於高檔價位。

康和投顧總經理黃詣庭也表示，儘管近期油價走揚但聯準會持續升息和美國經濟衰退疑慮，以及大陸放鬆封控後確診數高升疑慮成為隱憂，恐成為長線油價壓力，不過短線仍正面看待全球最大石油消費國大陸解封，成為油價上漲支撐。

由於油價可望處於相對高檔，富蘭克林證券投顧認為，觀察美國能源股12月以來跟隨油價與美股回落，跌破季線價位後於半年線價位止穩回升，上升趨勢未受到破壞，仍看好能源股走勢。