年末聚會最常見的活動「交換禮物」，若不知道該準備什麼禮物，不防考慮大人、小孩都愛的玩具，如樂高以及延續《阿凡達：水之道》電影熱潮的擬真公仔們，都是十分適合犒賞大人小孩一整年努力的禮物首選。

樂高重現世界經典地標之一LEGOR ICONS 系列《10307艾菲爾鐵塔》 上萬顆粒忠實還原細節.，1萬9999元。（樂高提供）

樂高R還原漫威經典電影LEGOR Marvel 系列《76210浩克毀滅者》真實呈現電影角色，1萬7999元。（樂高提供）

樂高在近期推出三款經典合組分別是重現世界經典地標的艾非爾鐵塔組合、復古手足球桌台組合，以及與漫威合作的推出的《復仇者聯盟 2：奧創紀元》中的浩克毀滅者，三者均由4000至2萬片顆粒組成，十分適合熱愛樂高的玩家犒賞自己與親友同歡的推薦組合。

McFarlane Toys推出的阿凡達盲盒，全套收集完整還原電影場景。（業者提供）

另外，搭著《阿凡達》續作上映熱潮，玩具廠牌麥法蘭McFarlane Toys、野獸國等多家廠商都推出多款模型公仔，前者推出多款模型，帥氣的東諾瓦力及傑克的靈鳥夥伴，並同時推出阿凡達忙和系列，全套收集組合可還原電影場景;後者則推出不同風格的收藏公仔，如上映，台灣知名娛樂品牌野獸國同步推出不同風格的收藏公仔，不論是可愛與傳神並重的MEA雕像、真實還原人物角色細節的DS經典場景雕像，或是高可動高可玩性的DAH可動公仔等，相關資訊一釋出即造成廣大的討論。