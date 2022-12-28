戲外的玉木宏也是個貨真價實的好父親。（采昌提供）

玉木宏在《邪惡的孩子》將呈現前所未見的暗黑演技。（采昌提供）

42歲日本男神玉木宏在新片《邪惡的孩子》，飾演飾演女主角「花」的父親「漥司朗」，是位個性溫厚、精通催眠術的精神科醫生，他大讚女主角南沙良有種靜謐的堅強，尤其想到拍攝適逢酷熱的夏天，當大家都拍到昏沉沉的時候，依然保持著很高的專注力；而大西流星在拍攝時還不是傑尼斯「浪花男子」的身份，但他認真投入的樣子，讓人覺得相當耀眼，當時就覺得他是個內心善良又有明星光芒的男生。

戲外的玉木宏也是個貨真價實的好父親，尤其他跟女星木南晴夏婚後產下一子，對聖誕節這件事特別有感觸，日前出席其他宣傳活動時，恰巧碰上聖誕節時期，「自己有了小孩以後，『過節』的儀式感相當重要！」像今年萬聖節結束後，11月初就在家中立起聖誕樹，只為了希望可以放久一點。至於印象深刻的聖誕禮物，玉木宏透露小學五年級時，曾獲得迷你四驅車的軌道組，雖然當時曾想「為什麼不是車，而是送軌道」，但這份禮物還是令他難忘。

對於演出感想，玉木宏表示剛看完劇本時，竟然對這部冷調、恐怖又帶有奇幻色彩的故事深感共鳴，他說：「我飾演的角色是一個深愛著家人的醫生，即使作品中的設定不太可能發生在現實生活中，但卻有著『真的要發生也不奇怪』的寫實驚悚感。」也不忘推薦是「每個人都有一顆愛家愛人的心，而這部片會顛覆你的感情，請期待《邪惡的孩子》的神奇魅力。」《邪惡的孩子》本週五（30日）在台上映。