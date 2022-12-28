讓保戶有錢好過年。壽險公司每年農曆春節前，都會將期間要給付的保險還本金、滿期金提早給付，前十大本國壽險公司估計有逾22.24萬件保單，共68.75億元，會在明年1月16到19日提前匯款或寄出支票，估計整體壽險業約70～80億元的滿期還本金將在農曆年前給付，成為新的錢潮。

這筆年前提早給付的滿期金或還本金，民眾可能用來購買年節用品、包紅包等，更多是可能回流投資市場或購買金融理財商品，因此各保險公司一面對保戶友善提早匯款，一方面也會積極推出保單，吸引資金回流，連同年終獎金、過年紅包，都是明年農曆年後金流商機。

隨著近年金管會嚴管、壽險業積極調整保單結構，即減少短年期儲蓄險，兔年新春滿期金或還本金合計約70多億元，比去年同期略多一些，但可能是明年1月春節放假天數長，匡列的保單比今年虎年的保單數多數萬張，金額自然比較多，但這二年都是近九年來提早給付新春滿期金的相對低點，過去2016年到2021年都是破百億元的規模。

今年已公布提早給付的新春滿期金，以國泰人壽的6.8萬件、19.3億元最多，是1月16日到29日到期需給付的金額，都會提早到16日匯款；其次是南山人壽，匡列明年1月17日到31日間，有6萬張、17.7億元會提早在16到18日間，以保戶選擇方式提早給付。

新光人壽明年1月20日到29日間有2.6萬張保單、共9億元滿期金，會在19日提早給付；富邦人壽則是17日提早給付2.3萬件、共8.4億元的滿期金等，匡列的期間是17到29日。

另外如三商美邦人壽有2萬多張單，共4.76億元；中國人壽有8,500多件、3億元；台灣人壽有6,200多件、3.11億元；全球人壽有7,600多件、2.8億元左右；遠雄人壽有2,600多件，共0.54億元；宏泰人壽亦有400多件、0.12億元，都會在農曆新年放假前提早給付給保戶。