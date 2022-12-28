陳零九為《想見你》電影版再度獻聲。（滾石唱片提供）

陳零九為《想見你》電影版再度獻聲，創作插曲〈夢裡的女孩〉唱出重要角色雨萱和子維雙向的思念與奔赴，陳零九表示：「整首歌想表現跟喜歡的人告白，或是和夢中情人相遇，那種甜蜜的感覺。」他也在唱腔上運用巧思：「為了帶出初戀、見到夢中情人的氛圍，聲音特別用像是小孩子般，直率、甜蜜的口氣來呈現。」

擅長唱作抒情歌曲的陳零九，透露創作過程其實很順利，更因為近期在拍戲、累積演戲經驗，而體悟到「帶入角色更能幫助歌曲創作」，笑說是藉著「想像自己在劇裡談戀愛」，很快就寫完了歌。

陳零九先前為《想見你》影集版創作插曲〈看見你的聲音〉，唱出角色莫俊傑在背後默默守護著陳韻如的心情，曲調深情悲傷；而這次操刀電影版插曲〈夢裡的女孩〉，一掃之前的陰鬱，帶出全糖甜蜜氛圍，讓粉絲直呼：「聽過就忘不了的旋律」、「一聽就戀愛了！」面對不同的風格切換，陳零九表示兩首歌曲接續的創作過程，就好像「撥開一層烏雲，終於見到相愛的人！」也呼籲大家12／30到電影院支持《想見你》電影版，一起推理愛情的謎題。

接連為《想見你》影集版和電影版創作插曲，讓陳零九有深切的感悟：「大家能從不同地方和媒介聽到我的歌，更認識我，是很特別又難得的經驗。」提及影集版印象最深刻的部分，陳零九表示：「癡癡守候著的莫俊傑，是最讓我印象深刻的，也因為從角色的視角寫過插曲，更可以感受到他的情感。」陳零九對電影版也充滿期待：「感覺像是陪著《想見你》走過一段旅程，希望它可以有一個刻骨銘心的過程，也不要說是結局，有時候我們不一定總是能有很完美的結局，但能在心中留下一點什麼，那就夠了。」