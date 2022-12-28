民進黨立委陳明文今日在立法院內政委員會透露，自從他在12月5日在立法院要求警政署長要全國大掃黑後，警政署已經連續破獲24件黑幫案子，可見大掃黑是有效果的。不過，陳明文表示，卻有黑幫集團透過各種管道放話，甚至稱「中國大陸開賭盤預測陳明文的壽命還有幾年，活1年輸1倍、活3年輸10倍」，這不就是擺明在恐嚇台灣的立法委員嗎？

陳明文說，黑幫集團開始透過各種管道放話，例如之前某個黑幫網紅，透過自己的頻道嗆聲要他收手、現在又有台灣黑幫分子說，「中國大陸開賭盤預測陳明文的壽命還有幾年，活1年輸1倍、活3年輸10倍」。

陳明文表示，他不知道台灣的黑幫已經囂張到這種地步，不但不怕警政署的大掃黑，甚至還恐嚇立委不要再碰觸掃黑的問題，不然會有性命危機；他再次強調，國安單位必須注意台灣黑幫是否已經跟中國大陸黑幫合流，還有警政署應該更積極掃黑，把這些黑幫組織一網打盡，還給台灣一個安全的環境。

立委羅致政也指出，驚聞陳明文委員遭到黑道恐嚇，只因他在立法院要求警政署全力掃黑，黑道的公然挑釁不僅是對政府執法威信的挑戰，更是對社會容忍底線的侵犯。

羅致政說，全面掃蕩黑幫是全民的期待與要求，政府要以更大的決心跟行動來回應強大的民意，還給人民一個安居樂業及免於恐懼的環境。