松重豐再度與小夥伴遠赴北海道品嚐美食。（KKTV提供）

重口味日劇《下輩子我再好好過》以「約砲」為主題、前兩季獲得超多好評，第3季將從「回歸正常交往」的約定展開，擁有5名性伴侶、對愛情相當開放的内田理央決定要以健康關係與小關裕太開始交往，約好3個月後再發生關係，然而3個月過去卻什麼事也沒發生，性慾瀕臨爆發邊緣的內田理央，跟遲遲無法更近一步而感到矛盾的小關裕太，2人的戀情是否可以「正常」的繼續下去，令許多觀眾期待。《下輩子我再好好過》第3季今起，每週三在KKTV獨家跟播。

還有《孤獨的美食家 2023 跨年特別篇》，讓五郎開吃播陪倒數，該系列第6年在跨年夜播出特別篇，描述五郎受友人委託，再度與小夥伴遠赴北海道，走遍苫小牧、千歲、札幌、石狩、小樽等知名景點，品嚐蟹鍋、壽司、拉麵、燒肉等當地美食。主演松重豐表示，去年特別篇拍成了「公路電影」，獲得不錯的迴響，今年將挑戰第2部，這次除了美食以外的亮點，車上將放一樣東西會沿路造成轟動的東西，至於是什麼就請大家拭目以待，他也特地錄製影片跟台灣的觀眾打招呼，謝謝大家對開播10年的《孤獨的美食家》的支持，也祝福大家2023年都能幸福滿滿。《孤獨的美食家 2023 跨年特別篇》本周六（31日）晚間11點KKTV獨家上架。