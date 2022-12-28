全國科學園區首座「零廢中心」在中科！中科管理局攜手「護國神山」台積電領軍5家園區廠商、合計砸下74億元重金，在台中園區打造以淨零碳排、循環經濟為主軸的零廢中心，這也是率三大科學園區的之先！中科管理局長許茂新表示，目前已有4家廠商陸續施工，預估明年底營運，2025年全量運轉。

許茂新表示，為響應政府推動2050年淨零碳排、邁向永續循環零廢棄邁進，台中園區零廢中心以提升資源循環效益為目標，利用園區4.54公頃環保設施用地，推動具有減廢及循環經濟之設施，並考量園區事業廢棄物特性及可採行技術評估，以達降低風險、去化量及引領零廢化和循環經濟之政策。

台中園區零廢中心目前設置有3項電子級產品，包括電子級硫酸、電子級異丙醇及電子級液氨；2項工業級產品，包括氟化鈣及矽鋁氧化物，另含1項溶劑零廢化。許茂新表示，零廢中心具減少園區整體外購原物料，以高值化回收技術再生成品循環於園區各家廠商或對外銷售，有助於減少園區整體委外廢棄資源，為目前最佳資源循環經濟方案。

台中園區零廢中心的推動，每年約可減少14萬噸廢棄物區外處理量能，並降低事業廢棄物去化及清理風險，其循環模式可減少原物料之開採、縮短運輸距離，預計年減碳量約5.2萬噸，相當於134.4座大安森林公園吸碳量。

許茂新強調，台中園區零廢中心示範專區完成建置後，中科二林園區與虎尾園區亦將參採台中環二循環經濟模式，規劃引進台中零廢中心處理之項目，或其他資源化技術效益較高項目之相關廠商，進駐二林園區與虎尾園區，期能藉由打造科學園區內循環經濟專區，推動台灣科技產業朝永續循環零廢棄邁進。