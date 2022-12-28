疫情解封，新年即將到來，很民眾開始計畫旅遊，大里區軟體園區內「異想新樂園」於12月29日推出全新面貌的「冰雪奇園」，以彩繪、立體雕塑及人造雪景，打造出零下10度的冰雪世界，讓大家不僅能拍美照還能體驗堆雪人、丟雪球、打雪仗的新奇感。

業者指出，佔地400坪的「冰雪奇園」，從覆蓋白雪的隧道入口穿越後，映入眼簾的就是一個被雪圍繞的村莊與森林，巨大的冰柱透過色彩深淺的變化，讓人彷彿置身電影動畫中冰天雪地的奇幻世界。

以北歐風格為背景的糖果屋、街景及城堡，則是以螢光、鮮豔的色彩打造出宛如童話故事的場景，除了超適合打卡外，「冰雪奇園」也有冰上碰碰車、溜冰滑梯等遊樂設施，讓大小朋友可在不同的場景穿梭遊玩，營造在雪地裡的沉浸式體驗。

為讓遊客感受到跨年的歡樂氣氛，「異想新樂園」在12月29、30日連續2天，儲值會員免費暢玩「冰雪奇園」（雪衣、雪靴須計費），適合孩子們嬉戲遊玩的小遊戲，歡迎大手牽小手，共度親子時光。

此外，將於明年1月登場的「異想新樂園美食街」，集結了火鍋、義大利麵、咖哩飯、牛肉麵、麻辣鴨血、韓式炸雞、甜點及冷熱飲等10家不同風格的主題餐廳進駐，全區規劃約268個座位，可以隨時享受美食、補充體力。更多資訊可搜尋「Dali Art藝術廣場」或「異想新樂園」。