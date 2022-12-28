生小孩對許多人來說，是人生中相當重要的一件事。一位女網友表示，去年她因為缺錢負債去當包養妹，還不小心懷上已婚乾爹的孩子。沒想到正當她準備臨盆，原本堅持要生下孩子的乾爹，才表示因為老婆不能接受無法照顧孩子，所以不能照顧、不想要小孩，讓生下兒子的她氣喊「可以告嗎？」神展開讓許多人全都看傻眼。

原PO在Dcard發文表示，乾爹和正宮老婆遲遲生不出小孩，因此她懷孕後乾爹原本很開心，想著自己和老婆收養孩子。雖然原PO沒想過讓乾爹離婚、自己入主扶正，不過卻覺得與其母子分離不如打掉。最後乾爹則決定妥協，表示會負起一點父親的責任，也請了一位婆婆照顧原PO的生活起居。

沒想到原PO準備臨盆生下兒子、乾爹帶著老婆前來探視時，竟向她表示自己沒辦法照顧孩子，「他老婆不肯，不願意，因為小孩不會叫她媽媽，那她就不會愛這個孩子」，老婆更撂下狠話說，「孩子需要真正的父母，在只有一位媽媽的家庭裡長大的孩子，最後都會很缺愛跟別的男男女女亂搞」。

得知乾爹態度後，原PO氣得怒喊想提告乾爹，認為正宮管不好老公搞大別人的肚子，還肖想不受任何疼痛而獲得別人的小孩，「要不是你說會負責我早就拿掉了，何必讓他生出來受苦，是不是存心希望我氣到流產早死？」直呼自己刷新三觀了。

對此，許多人紛紛回應，「到底是誰刷新誰三觀…笑死」、「他老婆應該可以告妳吧！」、「好好笑，知道他有老婆還這樣搞，主動權就不在你身上，被拋棄很意外嗎？薑還是老的辣，老婆很會喔」、「不要臉的包養妹還敢問正宮要不要臉，我看了什麼？自己管不好子宮，出來被別人搞大肚子，還想著自己不用付任何責任，要別人幫你養小孩，你到底要不要臉？」