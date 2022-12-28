彰化縣北斗鎮長李玄在因2017年涉貪及販賣偽農藥案，二審判刑1年10月，褫奪公權2年，彰縣府宣告李停職，依照地方制度法規定，李判決未定讞可參選，後來當選鎮長並上任，更一審28日宣判1年8月、褫奪公權2年，李否認貪汙喊冤，全案可上訴。

判決書指出，2017年間，楊麗香擔任北斗鎮長期間，李玄在則擔任鎮長服務處主任，因有親戚拆屋產生廢棄物，遭人檢舉李關說，進入掩埋場傾倒54.71公噸建築廢棄物，免於支付應付費用之不法利益共計43768元。

李玄在辯稱，他受鎮民請託，傾倒拆除建築也非事業廢棄物，是為民服務，卻被依公務人員貪汙圖利罪移送，實在很冤枉，他將會上訴到底，也相信司法會還他清白。

另李玄在於2018年間遭人檢舉，其住家經營農藥行，卻販售未經許可的偽農藥，彰化檢警發動搜索查扣取名「滅螺」、「殺螺」、「攏沒蟲」、「幻象2000」等藥名的偽農藥。

李玄在非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪，一審判5年6月、褫奪公權4年。意圖販賣而儲藏禁用農藥罪，判刑8月，併科罰金120萬元，合併執行6年。台中高分院今年6月發回更一審，28日宣判1年8月、褫奪公權2年，併科罰金100萬元。