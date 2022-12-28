普拿疼。（資料照／黃世麒攝）

中國疫情延燒導致退燒藥缺貨，今有媒體報導，文山區某藥師透露普拿疼全被台商包走，民眾如要購買，必須花1500元，藥師公會全聯會證實，該藥師確有哄抬價格，卻拒絕出面道歉，此事疑涉違反《公平交易法》等法，將再視衛生局如何處理。北市衛生局28日說明，已與消保官介入調查，將查證藥師是否有哄抬價格事實。

媒體報導，有民眾至文山區藥局欲購買普拿疼，藥師卻稱普拿疼全被台商包走，如想購買，一盒要價1500元。藥師公會全聯會初步了解後原稱此事為誤會，經進一步了解錄音檔，發現確有哄抬價格情事，該名藥師也承認說過「如果想購買（指普拿疼），一盒要價1500元」，不過態度惡劣，拒絕出面道歉。

衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷受訪指出，衛生局已與消保官介入該案，將調查該藥師是否有哄抬價格事實，若確定屬實，會交由公平交易委員會進行後續處理。

陳怡婷說明，若藥師公會查證藥師行為，發現已影響藥師本人專業，甚至損害整體藥師形象、民眾權益等或違反公會內規，該案移送衛生局後，將召開懲戒委員會審查是否違反《藥師法》第21條第6款「違反藥學倫理規範者」及第7款「前6款以外之其他業務上不正當行為」規範。

若確定違反《藥師法》第21條，陳怡婷說，懲戒委員會將依情節懲戒該藥師，輕者會發警告，重則可要求藥師廢止執業執照或廢止藥師證書。