中華民國唐氏症基金會28日舉行「111年霧峰身心障礙者社區關懷據點服務成果展」，展示成果包括，美術、園藝、造型氣球、黏土、手工藝與陶笛表演等。適逢景氣不佳、募捐不易，基金會董事長林正俠說，看見學員努力，請大家支持，持續給他們不倒的力量。

活動現場在陶笛悠揚樂聲中揭開序幕，唐氏症基金會學員專注投入陶笛表演，現場手作作品精緻細膩、美麗動人，成果絲毫不輸其他人。

台中市社會局科股長林信廷表示，唐氏症基金會自7月成立以來，辦理課程用心、具創意，吸引其他服務單位的服務對象前來。霧峰開課吸引來自太平、豐原區等非鄰近地區民眾參與。

學員小娟也分享，原先對手作課程有些排斥，經過老師、工作人員一步步引導，現在很享受過程，可以介紹、喜歡自己的作品，自信提升，很開心有這樣的服務、如此的自己。

唐氏症基金會指出，霧峰身心障礙者社區關懷據點1周開課3天，每次課程2至3小時不等，無須費用。另個案關懷與家庭訪視也是服務重點，凡居住台中市15歲以上至未滿65歲之身心障礙者、雙老家庭皆為服務對象，可報名課程。

2023年課程內容除延續今年受歡迎的簡易烹飪、美術、陶笛、桌遊、黏土與手工藝，將開辦更多新穎、符合最新流行文化的內容，例如摺紙、蝶谷巴特、伸展運動、魔術、手機攝影等，透過多元課程陶冶身心，觸發能力發展，增進手部精細動作，延緩退化。