經過性能價格比的評估後，韓國國防單位決定採購韓國自製的LAH「輕型攻擊直升機」，以取代老邁的500MD與AH-1S。先前美國貝爾公司曾經向韓國推銷AH-1Z，不過韓國最後仍然選擇國產貨。

防衛部落格(Defense Blog)報導，韓國國防採辦和計劃管理局 (DAPA) 與韓國航太工業公司 (KAI)， 簽署2.34 億美元的合約，將於2022年12月22日開始，大規模該公司的 輕型攻擊直升機；第一批次大約是10架，其中也包括一組後勤保障包，合約規定10架直升機要在36 個月內完成，第1架要在2024年12月交付。

韓國的武裝直升機部隊與先前的美國陸軍類似，分成輕型偵察攻擊，以及重型武裝打擊，輕攻擊以麥500MD防衛者 (Defender) 和 AH-1S 眼鏡蛇攻擊直升機擔任，承擔輕型攻擊、近距離空中支援、護航和部隊運輸等多種任務角色。不過，這些直升機都已服役超過40年，已到了汰換的時候。

韓國LAH是基於法國空中巴士集團的H155(也稱EC155)雙引擎直升機的改型，原本是併列雙座的輕型通用運輸直升機，客艙區可乘座13人。LAH採用一體化全顯示面板型駕駛艙，配備智能多功能顯示器（SMFD），和一體化電子地圖電腦（IDMC），機首下頜配備20公釐機砲、武器短翼可安裝對地飛彈和多管火箭。