中國外交部發言人汪文斌今在例行記者會，被問到中國最近調整防控政策被指是抗疫失敗，他回應，有關論調完全是充滿偏見的炒作抹黑，和別有用心的政治操弄，既經不起事實推敲，更與真相背道而馳，國際社會對此看得很清楚，不會被帶節奏；世界各國調整防疫政策時都會經歷適應期，中國防疫政策「換擋」也不例外。

汪文斌指出，疫情爆發3年來，中國政府始終堅持人民至上、生命至上，有效渡過病毒最猖獗的艱難時期，重症率和死亡率都是全球最低。當前Omicron 變異株致病力和毒力明顯減弱，中國將重心逐步轉向防重症、保健康是科學、及時和必要，目前中國疫情發展總體在預期和可控之中。

他稱，個別西方媒體刻意炒作，甚至歪曲中國疫情防控政策調整，但對本國的諸多防疫亂象和沉重代價避而不談，完全是雙重標準，嚴重違背新聞職業道德。他強調，相信14億多中國人民眾志成城，必將贏得抗擊疫情的最終勝利。