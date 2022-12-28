芳苑鄉農會短短6年內輔導青農榮獲3次「十大神農」獎，全國第一，28日上午於草湖分部原址舉辦農業推廣中心動土典禮，新建建築約有492坪，共3樓。（吳敏菁攝）

芳苑鄉農會短短6年內輔導青農榮獲3次「十大神農」獎，全國第一，草湖分部因建築物老舊，28日上午於草湖分部原址舉辦農業推廣中心動土典禮，新建建築約有492坪，共3樓，未來將與縣府、公所合作，將芳苑鄉打造成農業休閒的好去處。

彰化縣長王惠美表示，芳苑鄉農會在全國302間農會中，短短6年拿過3次「十大神農」獎，是得獎最多的農會，更在今年榮獲農委會第16屆農金獎-專案農貸績效特優獎及農業信用保證業務績效特優獎，真的很不簡單。

芳苑鄉農會輔導鄉內青農榮獲農委會「十大神農」殊榮，分別為2016年豬隻養殖戶鄭育松、2020年鴨農吳鴻基、2022年雞農陳郁雄。

芳苑鄉畜牧業盛行，包括蛋雞、蛋鴨、豬、羊等，水耕蔬菜產業，其產量為全臺最多的鄉鎮。水耕蔬菜的高經濟價值、高精緻化以及技術、資金密集特性，也希望能透過小地主大佃農的推動，吸引青年農民回鄉投入水耕蔬菜產業，以提高農村經濟與活化休耕地之目標。

芳苑鄉農會總幹事謝介民表示，回顧芳苑鄉農會一路走來不易，也曾面臨破產，鄉親支持才能持續發展。2009年信用部重新開始營運，讓芳苑鄉農會整體作業回復。芳苑鄉農會在日前得到農金獎的兩個特優，還有十大神農獎，在近年4屆神農獎中，芳苑鄉已經有3個十大神農獎、1位全國模範農民，對於芳苑鄉農業發展是非常大的鼓勵。

陳介民表示，芳苑鄉潮間帶也生產豐富的魚蝦蟹貝螺類，擁有獨一無二「海牛文化」，「王功漁火」曾是彰化八景之一，近日更有海空步道爆紅，芳苑越來越吸引觀光旅遊，新建草湖地區農業推廣中心，也串聯呈現嶄新的面貌，成為體驗農會休閒的新亮點。