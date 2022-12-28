耗時6年，屏東縣竹田鄉終於今年獲得義大利國際慢城認證，也從名不見經傳的小農村，慢慢有了咖啡廳、老夫子打卡牆、首間合法民宿，以及正在建設中的美術館。（謝佳潾攝）

耗時6年，屏東縣竹田鄉終於今年獲得義大利國際慢城認證，也從名不見經傳的小農村，慢慢有了咖啡廳、老夫子打卡牆、首間合法民宿，以及正在建設中的美術館。（謝佳潾攝）

耗時6年，屏東縣竹田鄉終於今年獲得義大利國際慢城認證，也從名不見經傳的小農村，慢慢有了咖啡廳、老夫子打卡牆、首間合法民宿，以及正在建設中的美術館。（謝佳潾攝）

耗時6年，屏東縣竹田鄉終於今年獲得義大利國際慢城認證，小農村的生活態度獲肯定，成為全球第278座、全台第5座、同時也是屏東首座國際慢城，全體鄉民興奮不已，為自己參與其中、親眼見證家鄉因民間力量動起來的蛻變而感動。

「竹田愈來愈不一樣了！」竹田鄉民指出，以前的竹田多是一級產業，大家種檸檬賣檸檬，農村模式無限循環，年輕人也因而留不住，但自從6年前鄉公所說要申請加入國際慢城後，竹田鄉愈來愈有活力，因為這是全體鄉民一同參與的公共事務。

他說，起初大家以為申請慢城認證是為了推觀光，但實際深入了解後才知道是為了推「生活」，偏鄉農村人口凋零是必然的，但生活態度不能隨便，而慢食、慢活、慢遊就是竹田的生活態度，竹田人對此深感驕傲，所以紛紛加入推動慢城的行列，盼憑一己之力加上相互合作的力量，為家鄉發光發熱。

在全體鄉民動起來後，竹田鄉從名不見經傳的小農村，慢慢有了咖啡廳、老夫子打卡牆、首間合法民宿，以及正在建設中的美術館，鄉民說，這些都是民間力量自行發起打造的，業者們也不約而同地說，竹田的步伐很慢，但潛力無限。

竹田鄉公所指出，取得慢城認證後，不少傳統產業也加入其中，同時鄉民的環保意識也隨之提高，以前大家對亂丟垃圾、豬屎味較不關心，但現在為了讓家鄉更好都會主動監督，公所也會持續加強水汙染及空汙的控管，讓竹田愈來愈好。

公所表示，申請慢城一路走來很辛苦，但也充滿溫馨與感動，民間自發性的力量讓公所愈做愈起勁，如原先由公所舉辦的「青年小聚」到後來是由數個業者接手延續辦下去，大家聚在一起暢談家鄉的未來與規畫，非常鼓舞人心。