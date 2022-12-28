曾任「藝起發光協會」3屆核心理事的何戎，今（28日）表示看到連日的新聞報導，內心相當感慨，他難過信仰被大家誤解，也不斷向宋逸民喊話，有什麼問題，就出面把話說清楚。同時，他也拋出疑問，「藝起發光協會是何時變成教會的？逸民要把話說清楚。」

何戎說「藝起發光協會」的起源可以追溯到2009年，他參加地方教會的四月復活節活動，當時雖然有很多藝人朋友參與，但還沒有宋達民及宋逸民夫婦、黃國倫夫婦，「那時候我跟牧師討論活動名稱，剛好當時有部戲劇《人間四月天》很紅，我想說愛人如己，就提議叫『愛在四月天』」。

他說活動舉辦2、3年後，吸引更多藝人朋友參加，宋達民及宋逸民夫婦、黃國倫夫婦等人也都加入活動，最盛大時，還曾在台北小巨蛋舉行，「簡單來講，是因為『愛在四月天』的活動，才有『藝起發光協會』的誕生，目的是想讓不同教會的藝人合作、表演」。

連3屆擔任協會核心理事的他，坦言不知道自己為何後來不再是核心理事，就連協會變成教會，他也不清楚，「我們當初成立的是社團法人協會，協會是協會，教會是教會，這2者是不一樣的，逸民要把話說清楚，協會怎麼變成教會，到底是誰決定的，這是一個關鍵，因為這是兩個不同的組織，很少會有協會變成教會的」。他也說不管是協會還是教會，都要去思考成立的初衷，要想是不是有什麼任務使命，因為位置越高，責任也越重，「這幾天看到新聞真的很惋惜，沒想到當初的美意會變成這樣。」

近期有跟宋逸民聯絡嗎？何戎表示很多年沒跟對方聯絡，「我看到他們在網站、臉書發的聲明書、引用聖經，我是覺得對於很多不是事實的描述，應該要說清楚，針對疑問站出來說清楚，不管是對基督徒，或是旁邊看新聞的人，說清楚就好」。