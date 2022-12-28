中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝28日宣布，從明年1月1日起到31日為期一個月，對來自中國四個航點的入境乘客進行唾液PCR檢驗，並進行0＋7自主防疫，初步是規劃在第二航廈D7到D9的入境長廊專案專用，將航班集中在D7、D8、D9這3個候機室處理，相關區域為中國航班專用，其他的旅客不會過去，相關單位在下午已經開始會勘採集站設置區。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝28日宣布，從明年1月1日起到31日為期一個月，對來自中國四個航點的入境乘客進行唾液PCR檢驗，並進行0＋7自主防疫，初步是規劃在第二航廈D7到D9的入境長廊專案專用，將航班集中在D7、D8、D9這3個候機室處理，相關區域為中國航班專用，其他的旅客不會過去。圖為桃園機場入境旅客。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝28日宣布，從明年1月1日起到31日為期一個月，對來自中國四個航點的入境乘客進行唾液PCR檢驗，並進行0＋7自主防疫，初步是規劃在第二航廈D7到D9的入境長廊專案專用，將航班集中在D7、D8、D9這3個候機室處理，相關區域為中國航班專用，其他的旅客不會過去。圖為桃園機場入境旅客。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝28日宣布，從明年1月1日起到31日為期一個月，對來自中國四個航點的入境乘客進行唾液PCR檢驗，並進行0＋7自主防疫，初步是規劃在第二航廈D7到D9的入境長廊專案專用，將航班集中在D7、D8、D9這3個候機室處理，相關區域為中國航班專用，其他的旅客不會過去。圖為桃園機場入境旅客。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝28日宣布，從明年1月1日起到31日為期一個月，對來自大陸四個航點的入境乘客進行唾液PCR檢驗，並進行0＋7自主防疫，目前估計一月份從大陸回來旅客人數大約會有3萬人左右。

王必勝28日下午到桃園國際機場視察防疫作為，並與相關單位召開會議討論，隨後接受媒體聯訪宣布新的邊境管理政策，因應大陸疫情升溫、資訊不明確、感染人數多產生變異機會大，從明年1月1日起到31日，對大陸航班入境旅客加強檢疫專案，估計1月份從中國回來人數大概是3萬人。

王必勝表示，目前新實施的政策是針對大陸4個直航點（上海、北京、廈門、成都，不含港澳），搭乘直航班機來台的入境旅客，不含機組員，以及金馬地區民眾春節交通專案來台乘客，在機場、港埠進行唾液PCR檢驗，檢驗後返回處所進行0＋7自主防疫，檢驗陽性者，依規定進行5＋N居家照護及自主健康管理，陽性檢體後送疾管署進行病毒定序。

王必勝指出，初步是規劃在第二航廈D7到D9的入境長廊專案專用，將航班集中在D7、D8、D9這3個候機室處理，相關區域為中國航班專用，其他的旅客不會過去。

王必勝說，目前為止台灣並沒有開放中國旅客來台觀光，從中國入境的旅客，目前是以人道探親，還有商務履約的專案申請為主。

王必勝強調，面對大陸疫情，我們現在實際上施打次世代疫苗的比例，大概佔台灣人口的12％，覆蓋率目前還是相當低，他也呼籲符合資格國人儘快施打，增加保護力。

王必勝說，指揮中心的推估模型會一直去做修正、重新評估，目前看起來的確是有一波疫情，至於會不會再更高，會再做模型修正。不過，希望大家在接下來這段期間要特別注意，參加大型活動建議全程戴口罩，非用餐時間也希望能夠把口罩戴上，避免病毒傳播。

王必勝表示，這一兩天收到很多專家的建議，主要還是因為中國的感染人口很多，所以產生變異株的機會大大增加，指揮中心最在意的就是變異株能及早偵測，要做定序需要PCR，才會採取唾液PCR，及早知道病毒變異的狀況，指揮中心不會每一個陽性個案都做基因定序，會有採檢策略跟方式，每一個唾液PCR檢驗花的時間其實很短，採檢點也會儘量多設，至於前置作業包括填表等，希望乘客在對岸報到時就能完成，但落地之後也會協助完成填表作業，希望整個流程能夠順暢。

記者詢問，大陸疫情快速升溫，是否可能造成台灣退燒藥價格被哄抬搶購。王必勝說，根據週一跟所有廠商開會後，目前不管在存量或原料的供應上都還足夠，但特定品牌藥品可能有較缺乏的情形，但還有其他的選擇。至於價錢部分，沒聽到價錢有波動狀況，但也與相關單位密切聯繫，只要有異常收購或狀況隨時回報，一旦有狀況時會做滾動式調整。

王必勝表示，若國人是透過港澳轉機來台，這部分根據了解其實是少數，指揮中心會盡量做統計，若有需要做進一步的措施再去施行，目前還是鎖定中國的直航航班，此外，除了機場之外還有港埠，就是金門的水頭碼頭還有馬祖福澳港，金門部分已完成視察，週五會去馬祖南竿北竿的港口視察，離島部分稍微有點困難，但指揮中心會協助解決問題。