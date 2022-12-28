民眾因為癲癇發作求救員警幫忙，員警在下班尖峰時間「沿路敲窗」協助開道。

人民保母即時救人，視民如親！臉書TCPB局長室日前上傳2段影片，員警在下班或正在值勤時，遇到民眾的求救協助幫忙開道送醫，由於是下班尖峰時間，員警不僅對著整排汽車敲窗，請駕駛協助讓道，也在需要20分鐘到醫院的車程時間，雖短程8分鐘，迅速又順利的將發病民眾送醫救治；網友也讚翻「謝謝你們警察，辛苦了，救人如救火」。

TCPB局長室日前在臉書上傳2段影片，第1段影片是1男子在下班時間，突然衝到台北市交通大隊第二分隊尋求協助，其表示車上老父親因身體不適，急需要幫忙開道送醫，然而有名剛下班的員警一見到此狀況，趕緊重新整裝，並開警車鳴笛協助開路，由於要送抵的醫院適中國醫藥大學，在下班尖峰時段需要花費20分鐘車程，員警行經路口時特別小心謹慎，在車來車往的大馬路口也降低速度，按喇叭示警，以免造成車禍意外，最後20分鐘車程僅花了8分鐘，終於將老翁順利送醫。

民眾因為癲癇發作求救員警幫忙，員警在下班尖峰時間「沿路敲窗」協助開道。（翻攝自臉書TCPB局長室）

另外1段影片，台中市1名員警在路口值勤時，有民眾跑來表示副駕駛座男子癲癇發作，呈現抽蓄、意識不清狀態，請求員警幫忙「開路」，員警和民眾確認要前往林新醫院後，便騎乘警用機車開警示燈、鳴笛開路，但因遇到下班間分時間，停等紅燈的一整排汽車塞滿整條路，員警便沿路敲窗通知駕駛讓道，並在車流大的路口減速通過，且不時回頭觀看求救民眾車輛是否跟上，最後也順利將發病民眾送醫救治。

這2段影片也引起網友們，紛紛留言表示「超感動！感謝波麗士大人」、「謝謝你們警察，辛苦了，救人如救火」、「即時救人，視民如親」、「每次看到這種影片都好感動」、「太棒了！熱心為民服務給個讚」、「看到這種，只有熱血跟病患平安」、「好的警察還是大部份的」、「感謝人民保母的幫忙」。