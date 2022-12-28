公平會28日針對宇豪企業社於蝦皮購物網站銷售「超級快充線、台灣製、鋁合金彈簧防斷iPhone快充線、充電線、Micro TYPE-C傳輸線、數據線3A防彎折」等商品廣告，刊載「台灣製」、「台灣製造」等文字以，違反《公平法》第21條規定，處新台幣8萬元罰鍰。

公平會指出，「台灣製造」是品質保證，即使是一條小小的傳輸線，業者仍會於廣告使用台灣製造來提升自身商品品質的優越性，以吸引民眾購買，因此，商品的製造地往往是影響民眾作成交易決定的參考因素之一。

公平會指出，依據調查結果，快充線1原為台灣製造，但因2018年7月供應商將產線遷移改為中國大陸製造，而快充線2則為中國大陸製造，台灣監製，2項商品均因宇豪企業社疏忽未注意而將廣告刊載為「台灣製」或「台灣製造」，非台灣製造，卻在廣告持續刊載，已屬虛偽不實及引人錯誤之表示。

公平會因此提醒業者，廣告刊登期間若銷售商品的製造地已有所變更，應同時檢視修正廣告內容，以確保商品相關資訊與實際情形相符，以免觸法。