桃園市仁美國中附設的華德福實驗中小學，14年來秉持實驗教育精神辦學，2017年在新屋高中開設華德福實驗班，但因實驗學校附屬分散2校，多項問題難以解決，仁美華德福家長後援會今年發起連署要爭取獨立設校，已有超過5千人參與連署。桃市府教育局表示，收到連署書後會跨科室通盤評估。

連署內容提到「一盆栽兩樹，14年已是極限」，目前華德福實驗中小學附設在仁美國中面臨許多困境，包括行政人力不足、教學空間不足、一校兩制運作產生矛盾、國中小與高中分散，無法整合資源落實12年一貫教育、九升十年級僅能靠免試入學、國中小非獨立學校，無法源可依等問題。

仁美華德福家長後援會長葉文琪指出，連署主要訴求為成立一間桃園市公辦公營12年一貫的華德福實驗教育學校，華德福教育本就是12年一貫，有一系列教育進程，若面臨發展困境，恐影響學生權益，造成多元自由教育發展受限，期盼整合國小到高中實驗教育，在新用地獨立設校，預計1月初將連署書送至教育局。

仁美國中校長吳享鴻說，仁美國中與華德福實驗中小學多年來經過摩擦與整合，仍有教育理念差異性，他認為若教育局評估獨立設校可行，有利學校未來發展，他樂觀其成，家長後援會尋求管道爭取，這段時間學校課程不會中斷。

教育局表示，仁美國中旁一處土地經都市計畫變更已成學校用地，正進行重劃工程，預計明年底完工後點交給教育局，再辦理移轉程序給仁美國中規畫使用。仁美華德福家長後援會爭取獨立設校，因涉及許多跨科別業務，包括制度變革、人員配套及學校編制等，待收到連署書後，會進行跨科室通盤檢討評估。