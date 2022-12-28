余永智老師。(黃敬文攝)

新北市教育局今(28)日舉辦「111年度臺灣母語日觀摩會暨推展本土語言績優學校與人員表揚大會」，共有111校、83師以及24校師生創意說唱獲獎，其中榮獲「本土語指導員訪視績優教學人員」的客語老師徐鳳英投入母語教學16年，她希望未來可以把客家之美推廣給其他族群，讓本土語蓬勃茁壯；布農族語老師余永智也以熱情持續傳授族語20年，獲頒「資深優良族語教師獎項」。

余永智從2002年開始投入布農族語教學，目前擔任原住民輔導團研究員，協助發展原民語族語百寶箱，並指導現場教師教學，不斷創新族語教學；他直言布農族的語言需要傳承，體會到自己肩負著傳承族語的使命後，才努力堅持20年之久。

他坦言起初的1、2年非常辛苦，那時開課的學校不多，而且教材、教案都要自己處理，差不多到第3年開始才步上軌道，所幸後來台北縣政府開始漸漸提供研習、教案研發等協助，現今新北市政府也有延續，對校師教學上、學生學習上都有很大的幫助。

教授客語的徐鳳英在重陽國小服務約10年，她自承會投入客語的傳承工作純屬偶然；出身苗栗頭份的徐鳳英在台北成家工作，退休後在三重一處社區大學上課，2006年時意外報考客語支援老師認證考試，通過後就此開啟長達16年的教學生涯。

徐鳳英直呼自己熱愛客家文化，而且也喜歡小孩子，一路走來每年越教越有興趣，除了讓孩子了解客家的語言、文化之美外，也會培養學生去考客委會舉辦的中高級客語認證，並經營客家戲劇以及社團活動，近年更與來自美國、澳洲與紐西蘭的客家團體進行交流。

未來除了在第一線教授客語外，徐鳳英也規畫抽出更多時間，用於完善客語教材，徐鳳英希望能讓更多人愛上客語，並推廣到客家人以外的族群，讓本土語蓬勃茁壯。