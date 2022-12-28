台中上楓A今天在諸羅山國際軟式少棒邀請賽8強賽，以5比0擊敗新北大豐，闖進4強寫下隊史新猷。事實上，上楓此役出現4位球員看錯暗號的插曲，總教練張穎紳卻感到欣慰，原因是小球員在8月時參與4個盃賽成績亮眼而心態變得輕浮且太重個人，「他們今天願意認錯，這是之前不會發生的。」

前2局兩隊都沒能攻下分數，0比0戰局在3局下發生變化，靠著連續3支安打加上野手選擇一口氣攻下4分，加上3任投手吳洛亞、卓祈睿、周鑫安聯手壓制對方打者，僅讓大豐敲出支安打，搶下4強門票也寫下隊史最佳成績。

張穎紳表示，這批球員在2年前打諸羅山盃低年級組時就有進到4強，實力算是不錯，不過來到嘉義前1個月球員心態卻出現問題。

張穎紳說：「因為我們從8月開始的4個比賽成績太好，能高盃第二、紅葉盃前八、菊島盃第三、關帝廟盃第二，孩子心態太過於輕浮，有點太臭屁，我也跟陳（陳振榮）教練配合，一個人扮黑臉、另一個扮白臉，把球員心態拉回來。」現在上楓的球員們不再追求個人主義，反而以團隊至上，因此才能在這次諸羅山盃能有好成績。

事實上，這場比賽上楓發生4位球員看錯暗號的狀況，發賽後教練集合時小球員也勇於承認錯誤，張穎紳說：「這是之前不會發生的，他們願意認錯也代表他們不再只看個人，而是以團隊為主。」

賽後4位看錯暗號的小球員也一一說出自己的錯誤，簡承浩、王振宇、蔡尚宏都是把教練下的強迫取分戰術看錯，有人以為沒暗號，有人說是正常打擊，另一個看成等球害壘上跑者出局，張科閎則是把收打打帶跑看成短打，蔡尚宏說：「我有用眼神跟教練道歉，說不好意思。」