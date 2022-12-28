穆罕默德．尤努斯博士透過視訊參與簽署。（致理科大提供）

致理科技大學今（28）日與尤努斯基金會簽署合作協議，成立「尤努斯社會企業中心」。致理科技大學學術副校長黃博怡及台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲於現場簽署，基金會創始人、2006年諾貝爾和平獎得主，穆罕默德．尤努斯博士則透過視訊參與簽署。

尤努斯博士創建孟加拉鄉村銀行，對貧窮而無法獲得傳統銀行貸款的創業者提供微小金額的資金，這種微型信貸模式被國際官方ODA及民間NGO援助機構複製，在全球各國推廣類似援助計畫，提供窮人機會，依靠自己的專長創業以改善經濟環境，台灣政府捐助成立的財團法人國際合作發展基金會，也有類似的對外援助計畫。

該模式協助脫貧的核心除了微型信貸之外，也強調社會型企業，以有永續、有效的商業模式解決社會問題。尤努斯博士近年來再推出「三零世界（Three Zeros）」，零貧窮、零失業、零淨碳排放，主張消除貧窮、創造工作並重視環境永續。自2014年起台灣各大學陸續成立尤努斯社會企業中心，致理科大為第13所，將自2022年開始掛牌運作，中心主任由商務管理學院院長劉芬美擔任。

黃博怡表示，成立尤努斯社會企業中心為致理科大實踐大學社會責任的一環，致理科大師生長期推動扶弱與永續活動，包括透過智慧科技與勞動參與建構智慧樂活永續社區、建置食物銀行讓經濟不利學生免於飢餓、協助滬尾及野柳地區傳播生態保護與環境永續、培育新住民經貿商務智識，提升創業能力。

蔡慧玲特別提到，台灣尤努斯基金會致力推動社會型企業及三零社團，預計明年7月將邀請各大學社會企業中心前往馬來西亞參加全球年會，而東亞年會也將於10月於台灣召開。

劉芬美表示，致理科大尤努斯社企中心將結合學院所屬各科系專長，將商管專業與數位應用融入社會型企業教育，初期以成為北台灣社會型企業培育中心為目標，以校內學生及北北基桃新住民為主要服務對象，並與全球尤努斯社會企業中心交流且密切合作，為推動三零目標而努力。