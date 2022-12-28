嘉義市管樂節帶來滿滿的人潮和商機。( 嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

年關將至，嘉義市好消息不斷，不但嘉義市住宿業營利事業銷售額1至10月較去年成長達29％，電動公車搭乘人次突破50萬人次大關，公共自行車騎乘人次更累計突破200萬人次，為迎接元旦及春節連假，市府宣布騎乘YouBike 2.0、YouBike 2.0E前30分鐘補貼10元優惠延長到明年6月底，持電子票證搭市區電動公車享免費優惠也同步延長。

市府指出，電動公車搭乘人次和公共自行車騎乘人次各破50萬和200萬人次大關，嘉市市區公車台灣好行「光林我嘉線」今年也被交通部觀光局評鑑為優等路線，為鼓勵民眾在連假或春節多多利用低碳交通工具，市府延長市區電動公車及公共自行車優惠。

市府說，騎乘YouBike 2.0、YouBike 2.0E前30分鐘補貼10元的優惠（2.0車輛免費、2.0E車輛須自付10元），延長到2023年6月30日，同時持電子票證搭乘市區電動公車亦享免費優惠，以培養民眾使用公共運輸習慣。

另市府觀光新聞處長張婉芬也帶來好消息，指嘉義市住宿業營利事業銷售額，今年累計至10月達17億1041萬3000元，較去年同期的13億3103萬6000元，增加3億7937萬7000元，成長幅度達約29％，除辦活動吸引人潮，今年市府又再加碼提出4000萬元國內團體旅遊補助，10人以上團體旅遊每團補助2萬元，執行至今整體住房率提升近 7 成，部分旅宿業者連假期間更達9成，目前預約額度已達80％。