一名女網友日前在茶水間與男上司說話，剛好被對方同公司的妻子看見，該名妻子從此不斷針對她，嫌她穿著暴露說「這麼冷還穿短裙配黑絲襪，不知道的人還以為是在林森北上班」，她事後氣炸發文稱，全公司都知道對方是小三上位，認為對方當初搶別人老公，現在卻怕別人搶，直言「有病」。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他上班的辦公室有對夫妻檔，因公司規定夫妻倆必須拆部門，對方丈夫目前是原PO的直屬上司，某次原PO在茶水間與上司講話被對方妻子看見，妻子就屢次針對她，說她說話太嗲、打扮不得體，甚至說「這麼冷還穿短裙配黑絲襪，不知道的人還以為是在林森北上班」。

原PO當下質問對方說這些話是什麼意思，對方罵她穿成這樣「難道不是想勾引別人的老公嗎？」她氣到離開現場，事後發文稱全辦公室都知道對方是「小三上位」，嗆「換個位置就換個腦袋？誰想跟她搶老公啊？當大家都跟她一樣？笑死」，認為對方當初搶別人老公，現在卻怕別人搶，直言「有病」。

其他網友留言「就繼續在茶水間跟他老公聊天就對了啦！記得，一定要讓她看到喔」、「從此每天穿黑絲+爆乳裝，露南半球那種」、「繼續給她刺激下去」、「別氣了，為了嫉妒你的身材，誇獎你的人，餓壞肚子不值得」、「明天繼續穿性感一點」、「我覺得沒照片沒真相，短裙黑絲快來」。