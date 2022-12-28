台中市河川揚塵好發河段最主要位於大安溪及大甲溪國道一號至出海口，為改善河川揚塵空汙問題，台中市政府環保局去年在大安溪三十甲堤防與第三河川局合作，試辦AI智慧水線，今年更擴大水線範圍，並結合高灘景觀設計，達到高灘永續綠化目的。

環保局解釋，AI智慧水線是以空氣品質做為水線啟動條件，當PM10濃度達一定濃度立即啟動灑水作業，可透過遠端操作即時因應強風進行防制。今年度持續與第三河川局合作，擴大至大甲溪神岡區新廣大橋下方高灘地辦理，除智慧水線也增加高灘景觀設計理念，將環保局廢棄資源再利用產生的木屑及阿罩霧培養土結合聖誕樹圖象，並搭配種植波斯菊，除了河川揚塵防制也能達到高灘永續綠化的目的。

環保局指出，藉由跨單位合作，協調經濟部水利署第三河川局、林務局東勢林管處及台中港務分公司，針對河道周圍裸露地或河道培厚高灘地裸露地進行防制並種植植栽，在今年度共完成改善83.88公頃，道路洗掃長度達5萬3726公里，在民眾感受度調查有近8成的民眾都認為河川揚塵有所改善，顯見台中市治理河川揚塵防制具有良好成效。

環保局長陳宏益表示，近期強烈東北季風持續影響，環保局持續掌握東北季風相關資訊，除增加AI智慧水線灑水頻率，並協調經濟部水利署第三河川局、水利局及台中港務分公司推動道路認養作業，針對河道內施工區域、防汛道路及港區道路等執行環境清理作業，透過跨單位合作，提前因應，讓中市河川揚塵不再發生。