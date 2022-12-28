今年台中設10處加肥站供農民取用，施志昌今天邀集環保局與農民了解使用狀況。(施志昌服務處提供)

今年台中設10處加肥站供農民取用，施志昌今天邀集環保局與農民了解使用狀況。(施志昌服務處提供)

為落實循環經濟與改善畜牧業對環境的衝擊，市議員施志昌長期以來推廣沼渣沼液的循環再利用，將動物糞水經過處理後化作肥料，運送至需要的農田中，過去有畜牧業處理完拉管線至周邊農田與沼液運輸車輸送，今年台中設10處加肥站供農民取用，28日施志昌邀集環保局與農民了解使用狀況。

環保局指出，全台中市目前每年已使用約5萬噸的沼液澆灌，甲安埔約9000噸，加肥站設置的用意是希望農民能來試用。王姓農民說，處理過後的沼液無異味，相當適合做底肥，也讓他使用肥料的量少了一半以上。

施志昌指出，他長期以來推廣於甲安埔推廣循環經濟，尤其甲安埔內就有10家合法登記的畜牧場，沼渣沼液（豬牛的糞水）的處理對環境產生衝擊，因此他一直要求環保與農政單位能想出一套模式讓這些沼渣沼液能夠再利用。

環保局水質及土壤保護科科長黃士峰表示，推廣肥糞進入農田已經好幾年，過去都是透過畜牧場拉管線至周邊農田澆灌，每年台中約可澆灌5萬噸，甲安埔約9000噸。現畜牧場周邊農田都已飽和，第二種方式則是透過槽車（沼液運輸車），只要農民有需求都可以將沼液運送至所需農田澆灌。今年第三種方式是加肥站，設一處只需要約5萬元的經費，就像大賣場試用的概念，少量的讓沒有接觸過的農民來試用，如果覺得好，則可以聯絡環保局將需要的量送給農民。

王姓農民表示，原本他不了解什麼是沼渣沼液，經過一些課程與環保局的解釋，他才開始接觸並與環保局合作，讓環保局設加肥站。他也在親自使用以後，覺得效果不錯，相當適合作為底肥，也讓他化肥的使用量減少一半以上，而且實際上使用起來並無異味，並不需要擔心對周遭環境產生影響。