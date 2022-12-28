屏東林管處雙流國家森林遊樂區為迎接跨年及元旦，將於31日及明年元旦舉辦「2023雙流新森活運動」。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東林管處雙流國家森林遊樂區為迎接跨年及元旦，將於31日及明年元旦舉辦「2023雙流新森活運動」。（屏東林管處提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東林管處雙流國家森林遊樂區為迎接跨年及元旦，將於31日及明年元旦舉辦「2023雙流新森活運動」，連2天的活動有新森活市集、森日音樂會、雙流森呼吸闖關趣及森活小小觀察家等，現場還集結25個品牌攤位，並規畫排灣族天籟原音饗宴以及集點闖關，完成集點任務即可免費獲取限量好禮。

屏東林管處指出，雙流國家森遊樂區已連續2年辦理跨年及元旦活動，陪伴遊客一起迎向嶄新森活，這次特別邀請25個精選品牌展售野餐小食、工藝手創、友善生態及植栽花藝等攤位，並準備了5組排灣族演出團體，讓來訪遊客能在草地野餐之際還能享受部落原音。

林管處為讓遊客更認識雙流森林的奧祕，屆時現場還有「雙流森呼吸闖關趣」，讓遊客穿梭雙流森林闖關完成學習單任務，即可憑學習單兌換限量好禮，此外，雙流自然教育中心於涉水區還提供「森活小小觀察家」免費體驗活動，讓遊客跟著環境教育教師的一同認識溪流中的小精靈。

林管處表示，恆春半島溫暖的陽光適合國人避冬出遊，雙流2023新森活運動準備了豐富的活動內容，有吃有玩、有音樂、有穿梭森林體驗活動的新森活市集，最是適合全家大小同樂。