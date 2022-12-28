天王郭富城與小22歲網紅方媛結婚4年多，婚後陸續生下2個女兒，由於方媛外型精緻，生了兩個孩子身材依舊火辣，外表仍然像少女，穿搭時常引起外界討論；前陣子傳出郭富城住家大樓有小偷上門，近日方媛曬出全家人的照片，身後的背景卻遭網友議論，樸素的裝潢與郭富城身價不搭，有網友則猜測背景應該是在別人家。

郭富城與方媛結婚後育有兩個女兒，方媛沒有工作，將重心放在家庭上，專心在家照顧孩子，26日方媛更新小紅書，甜喊：「開心的12月，最近的手機庫存好多呀～」，照片中全家在戶外合照，女兒們穿著聖誕元素的服裝，方媛頭上也帶著聖誕髮箍，過節氣氛濃厚，郭富城則一貫低調，衛衣加口罩根本認不出來，不過另一張照片中，方媛與女兒身穿紅色套裝，身邊的男子戴上眼鏡與假鬍子扮成聖誕老人，推測男子身份應該是郭富城，有網友注意到他們身後背景非常簡陋，隱約只看到沙發和聖誕樹，和他們一家的貴氣形象不太一樣。

網友評論郭富城全家福背景不像豪宅，有人猜測這處應該是別人家。（圖／小紅書）

網友討論照片背景。（圖／小紅書）

網友評論「圖二一點不像豪宅」、「看看周杰倫的豪宅，我更疑惑了」，不過也有人猜測「有可能是岳母家」，網友直言「住不住豪宅都是有錢人」。事實上，郭富城居住的是港島大坑道的嘉園豪宅，他2001年以超過1億台幣的金額買下頂樓全層，方媛不時拍攝影片、照片，可以窺見內部裝潢低調奢華，浴室空間寬敞還有電視可供使用，客廳一角有高級喇叭，和這次曝光的背景非常不同，判斷應該不是同一處。