房仲業者調查，今年台北豪宅轉手獲利情形，以「台北信義」7樓戶轉手增值約1.36億元奪下「獲利王」，持有約10年轉手房價翻倍成長；內湖指標宅「長虹天璽」7樓戶、中正區豪宅「仁愛築綠」2樓戶，今年轉手增值均逾4,000萬元，此外「國泰天母」也有獲利超過2,000萬元的轉手記錄。

此外，最新實價登錄顯示，中山區南京東路一段豪宅「元大方圓」11月時，15樓戶以總價1.6億元，每坪152萬元成交，賣方為水騏有限公司、紫騏有限公司兩家法人各持有1/2產權，買進4年後轉手增值1,609萬元。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年轉手增值的豪宅，多半都是預售第一手屋主，房市多頭時期，預售時取得的價碼，通常都是往後的社區低價，因此早期入手的賺多賠少，也在房市低點入手，過去如實施奢侈稅、豪宅限貸令等空頭時期危機入市，都有機會低點入手。

更重要的是，持有超過5年以上的中長期持有，也是獲利關鍵，近年市場每5年就會有一波修正，不過長期來看，房價都是穩定上揚，長期持有者仍能夠維持一定的增值空間。