JINS多啦Ａ夢旗艦版角色系列，共三款式、9支，2980-3580元。（JINS提供）

近期有不少時尚配件品牌皆與日本當紅IP合作，如JINS與人氣漫畫多啦Ａ夢推出「JINS哆啦A夢款式眼鏡」第2彈，此次品牌共推出JINS Switch 哆啦A夢款式、旗艦版角色系列、秘密道具系列、悠閒日常等四個日個系列，共14款、42支眼鏡，同時呼應推出第一彈時粉絲們期望有孩童款的需求，第二彈也有孩童眼鏡全新登場，該系列將於2023年1月1日（日）起在全台JINS門市及網路商城販售。

Kipling KALA MINI手提肩背托特包，4480元。（Kipling提供）

包袋品牌Kipling 則與熱門三麗鷗明星Hello Kitty合作，讓Hello Kitty化身為兔寶寶推出「Kipling x Hello Kitty福兔限定系列」，分別以充滿好運的紅、黑、金色系，與少女心十足的粉色系兩款設計，並主打福運紅、開運桃兩色，共四款包型，該系列僅於全台限定正價店、官網旗艦店販售，包還後背包、斜背包、手提肩背包等。

台灣袋包品牌satana，布丁狗聯名款迷你托特包(古金黃，1600元。（satana提供）

台灣袋包品牌satana，布丁狗聯名款小圓球零錢包(原皮色)，980元。（satana提供）

同樣與三麗鷗熱門明星IP合作的還有台灣包袋品牌Satana，此次他們攜手布丁狗推出五款商品，呼應布丁狗喜愛出門、擁有許多好友的設定，品牌也特別選擇以適合踏青旅遊的托特包款為主，除推出四種顏色外，也延續其設定推出聯名款小圓球包，全系列均選用天然植物鞣革，創造食用、好用、耐用的單品，並希望藉此也能為環保盡份心力。