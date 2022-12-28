爆米花棒球聯盟28日進行本年度最後的冠軍戰，由合作金庫與台灣電力爭冠，兩隊鏖戰至延長賽第10局，才由合庫靠著陳孝允在10局下半的再見二壘打以5比4取勝、完成3連霸。
冠軍隊合庫的總教練王燕國賽後表示，賽前一天隊中3名可能先發投手與先發捕手都確診新冠肺炎，讓他只能臨危受命狀況較好的黃健隆上場先發，還好黃健隆稱到第8局1人出局才退場，挽救了臨時缺投手的困境。 黃健隆在1局失掉1分後回穩，靠著經驗壓制對手打線，一直投到8局1出局才換下，總計用102球，僅被敲出4支安打，失掉2分（1分責失分）。
合庫在1、4局分別打下1以2：1領先到8局，才在被台電打出3支安打與一個二壘回壘爭議性判決未能如願出局下失去一分被追平。 在突破僵局制延長賽第10局上，台電靠著失誤、李育全適時安打先拿2分，10局下，合庫在落後2分下反攻，陳孝允在滿壘打出再見二壘打，送回3分，一舉超前比分獲勝，幫助球隊拿下冠軍。
合庫在爆米花棒球聯盟戰績亮眼，6年拿下5冠3連霸，總教練王燕國表示，這場比賽戰術執行都沒有成功，所以贏得比較辛苦，可以完成3連霸要感謝球員。
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