爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，台電蔡智榆（右）1局上打出一分打點後再盜二壘，在合庫游擊手林瀚跳起接球之際盜上二壘。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，合庫馬文修（左）2局下在二壘時跑壘不當，遭台電游擊手陳聖賢（右）夾殺在2、3壘之間。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，合庫李亦崴（右）3局下在二壘時想藉一記犧牲短打挺進3壘，遭台電3壘手蕭帛庭（左）接球觸殺在3壘前。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，合庫陳智輝4局下藉著安打自二壘飛奔撲回本壘拿下第2分。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，合庫林瀚（右）5局下執行犧牲觸擊，正好擋在台電衝前補位的捕手林軒逸（右）前方。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，台電游擊手陳聖賢（右）8局下飛身未能攔下一記強勁內野滾球，（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，合庫楊振裕9局下平手下打出外野深遠飛球，與主審一起望著飛球越飛越遠飛出界外。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，合庫陳孝允10局下落後2分滿壘時打出二壘安打，打回3分，帶球隊逆轉戰局獲勝奪冠。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，合庫在10局下落後2分藉著適時安打壘上的跑者均跑回來得分，陳智輝（左）與張文賢（右）分別滑進本壘拿下第2、3分，奪得最後的勝利。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，合庫陳孝允10局下落後2分滿壘時打出二壘安打，打回3分，帶球隊逆轉戰局獲勝並奪冠，所有選手紛紛衝進場內興奮得互相擁抱慶祝。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，合庫陳孝允10局下落後2分滿壘時打出二壘安打，打回3分，帶球隊逆轉戰局獲勝並奪冠，所有選手紛紛衝進場內興奮得互相擁抱慶祝。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰， 合庫在延長10局才獲勝奪冠完成3連霸，全體隊員獲頒冠軍杯。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，合庫隊奪冠後，前任總教練許順益（左）特別到場邀集球員，現場發贈現金獎勵表現有功球員。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，雖然天氣寒冷仍可見少數球迷穿著包暖衣物進場，為球員加油。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，地主合庫隊的場邊圍著不少女性球迷拍照紀錄球員的一舉一動。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，由南部北上來比賽的台電球員不時抱怨北部的天氣寒冷，比起紀律嚴明的合庫隊，台電隨性的隊風讓球員在休息室休息時表現出隊友之間的好感情。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰，比賽舉辦場地三重球場就位於機場捷運線旁，不時可看到美麗的捷運車廂穿梭場邊，比美老洋基球場捷運會經過外野的景觀。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日舉行由合庫對戰台灣電力的冠軍戰， 合庫在延長10局才獲勝奪冠完成3連霸，全體隊員獲頒冠軍杯。（鄭任南攝）

爆米花棒球聯盟28日進行本年度最後的冠軍戰，由合作金庫與台灣電力爭冠，兩隊鏖戰至延長賽第10局，才由合庫靠著陳孝允在10局下半的再見二壘打以5比4取勝、完成3連霸。

冠軍隊合庫的總教練王燕國賽後表示，賽前一天隊中3名可能先發投手與先發捕手都確診新冠肺炎，讓他只能臨危受命狀況較好的黃健隆上場先發，還好黃健隆稱到第8局1人出局才退場，挽救了臨時缺投手的困境。 黃健隆在1局失掉1分後回穩，靠著經驗壓制對手打線，一直投到8局1出局才換下，總計用102球，僅被敲出4支安打，失掉2分（1分責失分）。

合庫在1、4局分別打下1以2：1領先到8局，才在被台電打出3支安打與一個二壘回壘爭議性判決未能如願出局下失去一分被追平。 在突破僵局制延長賽第10局上，台電靠著失誤、李育全適時安打先拿2分，10局下，合庫在落後2分下反攻，陳孝允在滿壘打出再見二壘打，送回3分，一舉超前比分獲勝，幫助球隊拿下冠軍。

合庫在爆米花棒球聯盟戰績亮眼，6年拿下5冠3連霸，總教練王燕國表示，這場比賽戰術執行都沒有成功，所以贏得比較辛苦，可以完成3連霸要感謝球員。