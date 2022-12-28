長榮航（2618）28日公告已全數處分長榮鋼（2211）3.82萬張的持股，每股成交價51.6元，交易金額為19.71億元，並依IFRS 9規定列入資產負債表中保留盈餘，增加10.94億元，不影響本期損益。
長榮航表示，為了配合機隊汰舊換新計畫，且考量長榮鋼不是核心轉投資事業，為取得資金支應購機資本性支出，並實現長期投資獲利，擬於集中交易市場採逐筆交易，全數出售長榮鋼的股份。
長榮航（2618）28日公告已全數處分長榮鋼（2211）3.82萬張的持股，每股成交價51.6元，交易金額為19.71億元，並依IFRS 9規定列入資產負債表中保留盈餘，增加10.94億元，不影響本期損益。
長榮航表示，為了配合機隊汰舊換新計畫，且考量長榮鋼不是核心轉投資事業，為取得資金支應購機資本性支出，並實現長期投資獲利，擬於集中交易市場採逐筆交易，全數出售長榮鋼的股份。
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