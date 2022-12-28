根據基富通的調查，「好好退休專案」參與人數已逾2.1萬人，每月扣款金額約1.3億元，累積存量為17億元，參加人數正逐月增加中，和去年年底比較，人數和規模成長率都逾30％。即使「好好退休」專案可投資共同基金也可以投保保險，但投資人仍以「投資」為主，投保「保險」人數相對少。

據統計，截至9月底為止，只有2,400多張左右，自去年9月到今年9月，「好好退休」平台賣出最多的是定期壽險約1,400多張，即使透過該平台投保的費用率較低，約可以少10％左右，但是架上並沒有投資人愛的「儲蓄型」保單且保障額也不高，因此，參與「好好退休」專案投資人仍以投資共同基金為主。

據基富通資料顯示，在「好好退休專案」在60歲以上的準退休族占近9％。就「好好退休專案」專案基金來看，熱搜前五大基金分別是：安聯四季成長組合基金、國泰小龍基金、國泰全球積極組合基金、富達全球主題機會基金、聯博聚焦全球股票基金。

基富通表示，參與退休專案的準退休族，偏好積極、穩健型基金的原因，可能有二：原因一是60歲已經非常接近法定退休年齡，如果此時才開始理財，勢必要放大本金，或者採取較為積極一點的作法，比較有機會在短時間內達到目標。原因二是目前全球仍深陷低利率的泥淖，儘管今年各國央行大幅升息，從歷史脈絡觀察，回到過去中高利率水準的可能性不高，必須適度承擔多一點風險，才有辦法填補退休後的資金缺口，讓準退休族投資股票基金、平衡基金的比重仍偏高。

基富通表示，「好好退休專案」的基金，是由專家從2,000多檔基金中經層層篩選，特別推出專屬的P級別超低經理費，而且基富通不收取手續費、信託管理費，另外是連續扣款24個月後，之後就享有全平台基金單筆、定期定額終身零手續費，透該專案存退休金可享相對較多的手續費優惠。