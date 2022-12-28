高雄市楠梓警分局在本月26日接獲轄區超商報案，並指出店內有竊賊出現，警分局立刻派遣員警抵達現場，並當場逮獲1名28歲吳姓男子，經警方了解後，吳男曾在本月20日在超商保險套貨架前拿走2盒3入裝保險套未結帳，且6個保險套已經在耶誕節與女友「一次用完」；警方訊後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。
經調查，吳男在連鎖超商內放置保險套的貨架前停下挑選商品，竟然順手牽羊偷走2盒價值300元的保險套後，巧妙的放入外套口袋，並且還跑去櫃檯詢問領貨的事情，沒有結帳任何商品就離開超商，並於6天後又到該超商購物，機警超商人員發現後，趕緊報警，吳男便被趕來的員警逮到。
吳男向員警表示，原先在在超商竊取的2盒6個保險套，已經和女友在耶誕節當天「一次用完」，員警聽聞後相當傻眼，吳男也辯稱當天忘記帶錢因此沒有付款，且願意賠償超商的損失，但警方訊後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。
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