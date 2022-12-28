台南二分局警方今下午帶回涉嫌在市區多家宮廟埋生雞頭的台中呂男。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

30歲男子宮廟埋生雞頭 稱耳邊響起「神諭」

涉嫌在宮廟埋生雞頭的怪男抓到了！台南市中西區中正路五瘟宮、八吉境總趕宮、水流城隍祠，12月26日凌晨先後遭一名男子在香爐埋生雞頭，台南市警二分局今天下午從台中帶回涉案的30歲呂姓男子，呂男被問到為何接二連三到宮廟埋生雞頭？僅稱耳邊常響起「神諭」，此舉是為了還願，家人則稱他靈修「卡到陰」，警方訊後，將他依涉褻瀆祭祀罪函送台南地檢署偵辦。

今年11月27日，中西區西羅殿即發生一起天公爐遭「埋生雞腿」，警方循線查出是台中的呂男犯案，當時通知他來台南訊問後請回，呂男當時供稱是為了「個人還願」，當時將他依涉褻瀆祭祀罪函送。未料，緊接著台中、南投、台南市都有宮廟傳出類似案件，警方26日查出台南中西區3間宮廟及北區福隆宮相同案件，均為台中呂男所為，今天下午4點多前往台中將人帶回訊問。

台南市警二分局指出，高中學歷的呂男目前無業，涉及台南4間廟宇「埋生雞頭」案，對於警訊相當配合，呂男提及耳朵時常響起「神諭」，這些聲音會指示他到哪幾家廟宇，至於為何埋生雞頭？他則說「是為了還願」。

據了解，呂男家人稱其常到宮廟靈修，之後言行舉止就很奇特，懷疑卡到陰。警方則表示，呂男問訊對談都表現正常，本身也沒領有任何相關手冊，精神狀況穩定。警方詢問後，將他依涉褻瀆祀典罪函送法辦。