涉嫌在宮廟埋生雞頭的怪男抓到了！台南市中西區中正路五瘟宮、八吉境總趕宮、水流城隍祠，12月26日凌晨先後遭一名男子在香爐埋生雞頭，台南市警二分局今天下午從台中帶回涉案的30歲呂姓男子，呂男被問到為何接二連三到宮廟埋生雞頭？僅稱耳邊常響起「神諭」，此舉是為了還願，家人則稱他靈修「卡到陰」，警方訊後，將他依涉褻瀆祭祀罪函送台南地檢署偵辦。
今年11月27日，中西區西羅殿即發生一起天公爐遭「埋生雞腿」，警方循線查出是台中的呂男犯案，當時通知他來台南訊問後請回，呂男當時供稱是為了「個人還願」，當時將他依涉褻瀆祭祀罪函送。未料，緊接著台中、南投、台南市都有宮廟傳出類似案件，警方26日查出台南中西區3間宮廟及北區福隆宮相同案件，均為台中呂男所為，今天下午4點多前往台中將人帶回訊問。
台南市警二分局指出，高中學歷的呂男目前無業，涉及台南4間廟宇「埋生雞頭」案，對於警訊相當配合，呂男提及耳朵時常響起「神諭」，這些聲音會指示他到哪幾家廟宇，至於為何埋生雞頭？他則說「是為了還願」。
據了解，呂男家人稱其常到宮廟靈修，之後言行舉止就很奇特，懷疑卡到陰。警方則表示，呂男問訊對談都表現正常，本身也沒領有任何相關手冊，精神狀況穩定。警方詢問後，將他依涉褻瀆祀典罪函送法辦。
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