向來專注在大坪數、高端產品樹立招牌的豪宅建商大陸建設，最近在新北市新店首度推出小宅產品，位於安康路的新案「耑美」，首度縮小坪數門檻自14坪起跳，總價壓低到800萬元不到，創下歷年來最親民、最易入手門檻紀錄。儘管房市下半年以來交易量縮，但據現場銷售人員透露，目前每周都平均成交2~3戶，「平均地權條例修正案」初審通過後，仍持續成交3戶，深受首購、首換的自住客青睞。

「耑美」現場銷售人員指出，「耑美」自11月初正式開賣迄今不到2個月，逆風搶市，挾著品牌力及罕見的低總價優勢，搭上安坑輕軌才剛完工通車的慶祝行情，小坪數已全部銷售一空。

據實價登錄資訊顯示，目前已揭露的13筆中，每坪成交均價站上5字頭，最高每坪達54萬元，改寫區域新高紀錄，開出紅盤。

「耑美」全案扣除地主戶之後可售金額約近8億元，預計2023年初開工。若依施工期約2年，預計2025~2026年可望完工交屋挹注。以高端住宅聞名於市場的大陸建設，再度於新北市新店區推案。

不同於過往的高端住宅作品，本次瞄準首購以及在地換屋客層，規劃中小坪數適合年輕夫妻、換屋族群，吸引眾多在地及北漂工作者前來購買。大陸建設表示，「耑美」主力坪數落在23-53坪，開價約為55~60萬/坪間，目前主力銷售的戶別價格區間為1500-2500萬之間，入手門檻相對輕鬆。

大陸建設與大陸工程的品牌吸引力，吸引許多單身或首購的客層前來詢問，其中總價不到千萬的14坪規劃已銷售一空，23坪左右的小坪數產品也即將銷售完畢。銷售團隊表示，來看房的客戶以在地客層以及北漂年輕家庭居多；除了地緣性考量外，將現有房租租金轉為房貸，進而能擁有自己的家，也是目前多數已購客戶的回饋。

大陸建設表示，「耑美」相較於大陸建設其他推案雖然總銷較低，但規劃與施作仍然毫不馬虎。「耑美」由知名的郭旭原聯合建築師事務所負責全案規劃，由大陸工程負責營建；此外「耑美」雖然僅樓高四層，但卻有地下二層的開挖深度，結構耐震加強規劃，除了提供更好的居住安全與品質之外，每戶均可選購停車位。

對多數首購家庭而言，想擁有大陸建設規劃興建的房子具有相當的難度，大陸建設此次打造「耑美」，希望能讓「第一次買房子，就買到大陸建設優質好宅」的年輕菁英家庭圓夢。