真的讓人好羨慕！一名網友表示，在家上班的女友不僅會主動完成家務、購買生活用品、煮3餐還外加宵夜，甚至連出門約會都一律由女友買單，因為只要該網友主動付錢，沒多久就會收到女友轉帳520元、1314元等金額，讓他不禁自嘲：「我好像交了一個阿嬤型女友！」

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自從和女友交往後，完全不用煩惱3餐該如何解決，女友總不厭其煩地準備各種美食，甚至直接幫他送到公司，就連深夜下班回家，都有熱騰騰的宵夜可以享用。

更讓人詫異的是，每次上餐廳約會也全由女友買單，原PO強調，並非自己不願付錢，而是每次付錢後，就會收到女友轉帳520元或是1314元，「比原本花的錢還多」。

此外，女友更主動包辦家事，就連口罩、衛生紙、垃圾袋、衣服、眼鏡等物品都是女友自掏腰包，「大概只有牙刷是自己買的，因為我喜歡用電動牙刷」，讓原PO直說：「感覺我好像要被女友養肥（廢）了」。

這則炫耀文曝光後，吸引千名網友按讚朝聖，紛紛留言笑說：「阿嬤缺孫女嗎」、「這不是阿嬤型女友，這是神仙女友」、「感覺女友財力非常可觀」、「就娶了吧」、「羨慕！嫉妒！恨！」、「欺負單身狗」、「這女朋友好的太不像話了」。