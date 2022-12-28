宋逸民主理的「藝起發光」連日來爭議不斷，27日才被首任理事長黃國倫、寇乃馨夫婦驚爆當初創立「藝起發光」是以社團法人協會申請，不解何時「轉型」為單一教會；6年前已離開該協會的創會藝人、擔任過理事的李明依28日受訪時也直批：「牧師不是CEO！牧師應該以愛人、牧養為主，而不是意圖掌控，不然你開公司就好了！」

李明依表示，她2016年離開「藝起發光」協會真正原因就是不認同宋逸民的做事方法和為人，「我不欣賞他台上台下表裡不一，情緒控管有問題，動不動就發脾氣、暴跳如雷」，並質疑對方當牧師、師母還業配不斷，減肥藥、增高藥、內褲什麼都賣，「真是夠了！」她離開協會後就和宋逸民、宋達民兄弟都不再往來，甚至對方電話、各種通訊軟體都封鎖，連協會承辦的每年一次的「愛在四月天」福音晚會都不去了，「我都不認同他了，我還去？」

她看這次「藝起發光」連串風波，最在意的是希望不要因為一個人或事件就讓外界誤會了基督信仰，她強調那些真的是個人行為，不代表其他教會，「人都有缺陷，所以才需要神的愛，你是教會牧師，就應該愛每一個人。我不認識小甜甜，也不管他們夫妻關係怎樣，大家都是演藝圈的人，你怎麼會在聲明中去扯人家私生活有極大狀況？從來不會有一個牧師會說哪個教友的私生活怎樣！身為牧師，應該給她更多輔導、愛她！所謂真理教導，就是陪伴與愛」。

李明依說，日前看到藝起發光協會針對小甜甜換角事件的聲明，感覺是「很錯愕」，「因為不可能有哪個牧師會對媒體、對教友說出這樣的話！牧師更應該謹言慎行吧？」原本她也很開心看到宋逸民當了牧師後帶著更多人傳福音，很難過怎麼10多年都沒變。