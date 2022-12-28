證交所今（28）日公布111年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，期鼓勵機構投資人提升相關資訊揭露品質。國內組名單共計30家、國外組共計4家機構投資人盡職治理守則簽署人。

依「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃，為持續提升機構投資人盡職治理實務與相關資訊揭露品質，強化機構投資人對公司治理影響，由證交所規劃組成機構投資人盡職治理守則諮詢委員會，設立公開評比機制，每年定期辦理盡職治理資訊揭露較佳名單評比，111年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，已公布於公司治理中心網站。

國內組名單共計有中信、永豐、兆豐、安聯、施羅德、國泰、凱基、富邦、聯博等9家投信；保險業有台灣、元大、全球、保誠、國泰、富邦、新光等7家人壽公司；銀行則有中國信託、安泰、國泰世華、第一、華南等5家商銀，在證券方面則有中國信託、永豐金、兆豐、第一金、統一、凱基、富邦、華南永昌、台銀等9家證券公司。

至於國外組則有黑石（BlackRock, Inc）、富達（Federated Hermes）、首源投資（First Sentier Investors）、荷寶（Robeco）等共四家機構投資人盡職治理守則簽署人。

證交所表示，111年度評比標準分為政策制定與揭露及盡職治理報告之內容兩大主軸，共計30項指標，前者包含評比盡職治理政策、利益衝突管理政策、投票政策之揭露完整性。

後者則關於盡職治理報告與股東會投票紀錄等內容，包括個案說明與被投資公司對話及互動情形、議合成果與後續追蹤、逐公司逐案之投票紀錄等相關資訊，而網站查詢盡職治理資訊的方便性及實用性亦一併納入考量。

評比機制對於引導機構投資人提升盡職治理資訊揭露品質上效果顯著，111年度評比結果普遍大幅進步，而就評比標準部分的觀察，機構投資人在政策制定部分的評比標準得分高於盡職治理報告部分，多數機構投資人已完整制定與揭露盡職治理相關政策，而在執行議合與揭露內容則尚有部分進步空間。

證交所期望未來機構投資人能就議合內容、對被投資公司影響、出席股東會情形及投票紀錄持續提升揭露品質。

證交所指出，期望公布較佳名單能引導簽署人間之良性競爭，提升整體市場的盡職治理水平，未來也將持續透過宣導、發布揭露建議與較佳案例等方式，促進機構投資人落實盡職治理。