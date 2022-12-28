奇景光電（納斯達克代號：HIMX）與穩態光電科技股份有限公司今（28）日共同宣布，將於明年初拉斯維加斯舉行的CES 2023美國國際消費電子展，聯合展示內建奇景WiseEye智慧影像感測（WiseEye），提供節能省電、AI人物感測的創新智慧辦公解決方案（下稱「WiseEye智慧辦公解決方案」）。

穩態光電是一家專注於工業4.0智慧製造、智慧照明、AI數位電源供應器等先進技術的照明製造龍頭公司。穩態與奇景共同開發智慧辦公解決方案，內建奇景WiseEye整體解決方案，其中結合奇景專有的超低功耗WE1 AI處理器、HM0360 CMOS全時影像感測器和獨有的人物檢測AI演算法。

奇景的人物檢測AI演算法，以超低功耗在辦公室內進行人物檢測、人流計數和人物定位，僅輸出個位元的詮釋數據（metadata），傳輸到更強大的後端系統或雲端服務器，以進行終端的統計分析，達到智慧辦公設施管理。奇景、穩態的WiseEye智慧辦公解決方案，無需傳輸大量的原始影像，可在低頻寬網路環境下，以更低的功耗運行，並提供增強的安全性和隱私保護。

在明年初的CES展中，奇景、穩態將現場共同展示WiseEye智慧辦公解決方案，當有人進入辦公場域時，人物檢測AI裝置將立即檢測到人物的存在，並自動啟動工作空間的照明、空調和/或智慧辦公設施。

此外，奇景、穩態WiseEye智慧辦公解決方案，可根據辦公室的人數和位置，判斷並調整使用燈光的數量或亮度，以及空調的室溫和風扇方向。當檢測到空辦公室時，會自動關閉辦公設施，達到節電目的。