Kanye West has reportedly been missing and unable to find for weeks according to his ex-business manager. pic.twitter.com/OkAfMiWr4I — Daily Loud (@DailyLoud) December 28, 2022

前陣子天天霸佔時尚圈新聞的肯爺（Kanye West）近期十分「低調」，就連adidas宣布將於一月發布「無YE」版YEEZY產品，都沒能讓他出來罵兩句，日前其前商務經紀人透露「Kanye已失蹤數週，無人可聯繫到他。」近期Kanye West因「白人的命也是命（White Lives Matter）事件」、「反猶太言論」等瘋狂行徑，遭到全球撻伐，更被不少品牌切割，承受巨大輿論壓力之餘，資產也快速流失，因此其家人及粉絲都十分擔心他的身心狀況，期盼他依舊平安。

肯爺在巴黎時裝周期間，於其個人品牌Yeezy的發表上穿著白人的命也是命（White Lives Matter）T恤，被美國《Vogue》時尚雜誌編輯槓上，而他也直接在社群上公審對方，引起不少時尚人士的撻伐，此一標語其實是在反諷「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」反對種族主義運動，在各界仍對他穿著此一標語T桖抨擊時，Kanye West發布與Rapper吹牛老爹的對話截圖，對方希望調解T桖事件，但肯爺卻反諷對方被猶太人控制，因此被IG禁言，他卻鍥而不捨地於Twitter推文，表示：「等我醒來時，我要對猶太人發動三級死亡狀態（death con 3）。」連續多次失言惹怒整個時尚界，不但其老友Demna執掌的巴黎世家都和他劃清界線，多年與其合作的Adidas也不惜虧損80億台幣也堅持停止與他的合作、Gap也發表聲明將下架Yeezy Gap系列。