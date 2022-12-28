Formosa Sexy芊芊、梓梓、Lulumi、少鹽推出單曲。（夢想家娛樂提供）

Formosa Sexy成為P.LEAGUE＋職業籃球聯盟首支發行單曲的啦啦隊，單曲〈SEXY BEAST〉MV二週內超過62萬人數觀看。Formosa Sexy憑藉廣大人氣與吸睛火熱的舞蹈演出，目前已接了10場尾牙及春酒，跨年夜將在台中與大家一起度過，FORMOSA SEXY提前許下今年的新年願望，隊長梓梓率先表示：「希望明年可以順利找到好房子，順利搬家。」

原來梓梓目前的租屋處，半夜發現馬桶阻塞，還滿出不知何來的口罩、煙蒂等垃圾，房東又已讀不回。她半夜花了二萬元急找24小時水電工做疏通，請同隊隊員協助清潔，才得以暫時解決窘境。梓梓說：「我租在這裡不到二年，已經是第三次發生這種事。所以現在最大的心願就是趕緊找到新家。」也因此動了之後置產的念頭，希望在未來能趕快有屬於自己的房子。

身為隊中最高個的Lulumi，新年願望希望大家身體健康外，更幽默地表示「可以當一個漂亮又有錢的廢物。」話語一出，笑翻大夥。少鹽提到自己的新年願望非常簡單也很簡短，就是「健康、漂亮」。團裡年紀最小的芊芊最後說：「希望大家都能身體健康、每天開心。新的一年，期許能補強自己的不足並培養新的技能，讓自己的實力更加提升，被更多人看見。」大家也一致希望新年Formosa Sexy越來越好、發光發熱，同時吸引更多人進球場一起同樂。