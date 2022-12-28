電子支付系統廠同亨（5490）28日法說展望正向，由於半導體缺料情況下半年已解決，產品交期回歸正常，雖然有受到大環境疫情、通膨因素影響，但歐洲、美國、中東客戶訂單需求陸續開出，新品預計明年上半年進入量產出貨，全年營運審慎樂觀。

同亨表示，公司新產品在今年下半年已陸續收到歐洲、美國及中東客戶訂單，預計將於明年上半年量產出貨，並且打入歐、美、日本及非洲等新通路，在新產品上市及新通路開闢下，對明年營運展望審慎樂觀，預期將有蠻好的成長。

同亨前11月營收12.97億元，年增7.06％，第四季業績在美疫情及通膨干擾下，營運動能相對較弱，前三季營業利益1.23億元，但因業外損失達3.18億元，導致稅後虧損1.62億元，每股虧損1.75元。

同亨目前主要市場在美國，營收占比達73％，其次為阿拉伯13％，歐洲11％。公司表示，在美國既有客戶及新客戶加持下，當地市場將為明年增長主要動能，而在日本耕耘一年多的專案，也將在明年上半年量產出貨，帶動當地市場成長。

此外，同亨也朝向涵蓋硬體、系統及服務的解決方案供應商轉型發展，產品線包含智能POS終端機、雲端管理系統及雲端電子商業系統及其解決方案，增添營收穩健成長動能，毛利率逐步向上。