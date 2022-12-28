工業電腦廠伍豐（8076）明年硬體、軟體銷售同步看旺，公司表示，歐洲、美國為兩大主要成長市場，第四季也新增取得加拿大、中南美洲彩券相關專案，而軟體平台服務部分，隨著導入設備翻倍增長，營收貢獻提升，對明年市況樂觀看待，可望維持今年成長力道。

伍豐28日召開法說會，針對IPC產業景氣，公司認為目前並沒有感受到太多負面影響，對於明年業績抱持正面態度，歐美地區仍為主要成長動能，包括零售餐飲、智慧販賣機、醫療、彩券及雲端廚房等領域皆有不少客戶，且有加拿大、中南美洲新彩券專案到手，挹注營運動能。市場預估，伍豐明年營運沿續成長軌道，年增幅度將與今年相當。

伍豐近年積極拓展軟硬整合解決方案，雖前三季硬體占營收比重仍高達9成，不過，在軟體平台服務持續有所斬獲，並透過旗下轉投資的韓國M Corporation及自有AIoT Platform兩家公司拓展市場。

據悉，伍豐AIoT Platform軟體服務今年上線台數增加3,000多台，成長幅度達3倍以上，隨著功能更新，以及客戶導入時程從今年9月開始加速，配合明年平台與電商客戶對接合作帶動下，營收占比可望從不到10％水準呈現倍數增長。

另在轉投資部分，伍豐設立佳華康健公司，持股33％，鎖定大南港長照開發，已取得台北市南港區中南段土地面積約2,000坪社福地，規劃興建住宿型長照機構。

同時，市場關注伍豐水晶虎宮殿賭場是否受俄烏戰爭衝擊影響。不過，公司表示，今年營運在俄國當地中場及角子機業務回溫之下，今年前三季營收、獲利大幅成長，伍豐因此認列約300萬美元獲利，惟後續第二期建設目前處於暫停狀態，明年將根據當地狀況再進行評估。

伍豐持股9.4％的雲豹能源已通過證交所創新板上市申請審議，預計將於明年首季上市，MCorporation則規劃2024、2025年在韓國掛牌，培養海內外小金雞。